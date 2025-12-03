إعلان

خالد سرحان ينشر صورة له مع عادل إمام والجمهور: "زعيم مصر"

كتب : نوران أسامة

12:31 م 03/12/2025

عادل إمام وخالد سرحان

شارك الفنان خالد سرحان جمهوره صورة أرشيفية جمعته بالزعيم عادل إمام، ونشرها عبر حسابه على موقع إنستجرام.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث جاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: "ربنا يديه الصحة والعافية وطول العمر يا رب"، "زعيم مصر ونجم مصر"، "النجم الغالي"، "ربنا يسعدك يا زعيم".

يُذكر أن آخر ظهور للفنان خالد سرحان كان مع الفنان عمرو دياب خلال لقائهما بأحد الشواطئ.

وعلق خالد سرحان على الصورة قائلاً: "طبعًا هو أصغر مهما حاولت أحلي نفسي".

خالد سرحان عادل إمام الزعيم

