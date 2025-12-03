شارك الفنان خالد سرحان جمهوره صورة أرشيفية جمعته بالزعيم عادل إمام، ونشرها عبر حسابه على موقع إنستجرام.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث جاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: "ربنا يديه الصحة والعافية وطول العمر يا رب"، "زعيم مصر ونجم مصر"، "النجم الغالي"، "ربنا يسعدك يا زعيم".

يُذكر أن آخر ظهور للفنان خالد سرحان كان مع الفنان عمرو دياب خلال لقائهما بأحد الشواطئ.

وعلق خالد سرحان على الصورة قائلاً: "طبعًا هو أصغر مهما حاولت أحلي نفسي".

