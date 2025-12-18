حرصت الفنانة دينا الشربيني على دعم إحدى متابعيها التي تعاني من الفشل الكلوي، بعدما أشارت إليها في صورة نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" أثناء خضوعها لجلسة غسيل كلوي، وذلك تزامنًا مع عرض أولى حلقات مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، الذي تدور أحداثه حول شخصية "ريم" التي تعاني من فشل كلوي وتحتاج إلى جلسات غسيل كُلوي أسبوعية.

وردت دينا الشربيني على المتابعة عبر خاصية "القصص القصيرة" على "إنستجرام"، وكتبت: "ربنا يقويكي ويعفو عنك ويقدرك، ويجعل كل وجع حسيتي بيه في ميزان حسناتك، أنا حاسة بيكي أوي وبدعيلك".

وأضافت: "لازم تكوني عارفة إنك أقوى من المرض، لأن ربنا مبيبتليش غير عبده المؤمن القوي، وإنتي قوية وبطلة".

يذكر أن مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" تصدّر تريند محرك البحث "جوجل" منذ بداية عرضه، ولاقى إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد السعدني، دينا الشربيني، حسن مالك، فدوى عابد، صدقي صخر، وحنان سليمان، وهو من إخراج مريم أبو عوف.

