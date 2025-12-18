إعلان

دينا الشربيني تدعم مريضة فشل كلوي بعد عرض مسلسلها "لا ترد ولا تستبدل"

كتب : سهيلة أسامة

04:11 م 18/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    دينا الشربيني
  • عرض 3 صورة
    الفنانة دينا الشربيني (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت الفنانة دينا الشربيني على دعم إحدى متابعيها التي تعاني من الفشل الكلوي، بعدما أشارت إليها في صورة نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" أثناء خضوعها لجلسة غسيل كلوي، وذلك تزامنًا مع عرض أولى حلقات مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، الذي تدور أحداثه حول شخصية "ريم" التي تعاني من فشل كلوي وتحتاج إلى جلسات غسيل كُلوي أسبوعية.

وردت دينا الشربيني على المتابعة عبر خاصية "القصص القصيرة" على "إنستجرام"، وكتبت: "ربنا يقويكي ويعفو عنك ويقدرك، ويجعل كل وجع حسيتي بيه في ميزان حسناتك، أنا حاسة بيكي أوي وبدعيلك".

وأضافت: "لازم تكوني عارفة إنك أقوى من المرض، لأن ربنا مبيبتليش غير عبده المؤمن القوي، وإنتي قوية وبطلة".

يذكر أن مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" تصدّر تريند محرك البحث "جوجل" منذ بداية عرضه، ولاقى إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد السعدني، دينا الشربيني، حسن مالك، فدوى عابد، صدقي صخر، وحنان سليمان، وهو من إخراج مريم أبو عوف.

دينا الشربيني على إنستجرام

اقرأ أيضًا:

وصلت 12000 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر أول حفلات عمرو دياب في 2026

جوهرة الأعلى أجرا بين الراقصات في ليلة رأس السنة.. تعرف على الأجور؟

دينا الشربيني مريضة فشل كلوي مسلسل لا ترد ولا تستبدل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. المغرب 1- 0 الأردن.. نهائي كأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"