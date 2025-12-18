الداخلية تلاحق مقدمي الرشاوي في جولة الإعادة بانتخابات النواب - مُحدث

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال تأمين اللجان الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة في 55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025، من ضبط 18 شخصا لمخالفتهم تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات في عدة محافظات.

وشملت المخالفات حيازة كروت دعائية ومبالغ مالية بقصد توزيعها لحث المواطنين على التصويت لصالح بعض المرشحين، فضلًا عن حيازة بطاقات رقم قومي بغرض الحشد وتوجيه الناخبين لانتخاب مرشح بعينه، إلى جانب حيازة كوبونات سلع غذائية وتوزيعها للتأثير على إرادة الناخبين.

في دائرة الباجور بالمنوفية: ضبط 9 أشخاص

في دائرة حلوان بالقاهرة: ضبط شخص

في دائرة قطور بالغربية: ضبط 4 أشخاص

في دائرة أجا بالدقهلية: ضبط 4 أشخاص

عقوبة توجيه أصوات الناخبين

ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على معاقبة أي محاولة لتوجيه أصوات الناخبين أو التأثير عليهم بالضغط أو الإغراء المالي. ويعاقب بالحبس والغرامة كل من أعطى أو طلب أو قبل فائدة بهدف التأثير على التصويت، وفق المادة (65).

يحظر القانون على بعض الفئات ممارسة الحقوق السياسية مؤقتًا، مثل المحكوم عليهم في جرائم فساد أو جنايات مخلة بالشرف، مع اختلاف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة. كما يحق لكل مرشح ممارسة الدعاية الانتخابية وفق القانون وإشراف اللجنة العليا، مع فرض عقوبات مشددة على من يستخدم القوة أو العنف لمنع أداء الحقوق أو الدعاية الانتخابية، وفق المادة (58).

