"ملكة جمال".. درة تتألق في أحدث ظهور
كتب : نوران أسامة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
تألقت الفنانة درة خلال حضورها حفل "شاهد"، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها اللافتة.
ونشرت درة صورًا من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأحمر الزاهي، أبرز جمالها وأناقتها.
ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "دائمًا متألقة"، "قمر"، "ملكة جمال"، "الأحمر يهبل".
يُذكر أن الفنان أحمد العوضي كان قد كشف عن اسم الشخصية التي تجسدها درة ضمن أحداث مسلسل علي كلاي"، حيث نشرت صورة تجمعه بها من كواليس التصوير، وتظهر درة خلال العمل بدور "ميادة".
اقرأ أيضًا:
وصلت 12000 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر أول حفلات عمرو دياب في 2026
جوهرة الأعلى أجرا بين الراقصات في ليلة رأس السنة.. تعرف على الأجور؟