"ملكة جمال".. درة تتألق في أحدث ظهور

كتب : نوران أسامة

05:16 م 18/12/2025
    الفنانة درة تتألق في أحدث ظهور لها (2)
    الفنانة درة تتألق في أحدث ظهور لها (1)

تألقت الفنانة درة خلال حضورها حفل "شاهد"، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها اللافتة.

ونشرت درة صورًا من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأحمر الزاهي، أبرز جمالها وأناقتها.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "دائمًا متألقة"، "قمر"، "ملكة جمال"، "الأحمر يهبل".

يُذكر أن الفنان أحمد العوضي كان قد كشف عن اسم الشخصية التي تجسدها درة ضمن أحداث مسلسل علي كلاي"، حيث نشرت صورة تجمعه بها من كواليس التصوير، وتظهر درة خلال العمل بدور "ميادة".

الفنانة درة إطلالة الفنانة درة الفنانة درة على إنستجرام الفنانة درة في حفل شاهد

