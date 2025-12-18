لمدة 20 ساعة.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الخميس، قطع المياه عن عدة مناطق غربي المحافظة، غدًا، وذلك بسبب أعمال إحلال وتجديد للخطوط الناقلة للمياه والمغذية لغرب الإسكندرية.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه بدءاً من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة، عن المناطق من الدخيلة وحتى أبو يوسف والكيلو 21 بحي العجمي، لمدة 20 ساعة.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يأتي بسبب أعمال إحلال وتجديد للخطوط الناقلة للمياه والمغذية لغرب الإسكندرية "المرحلة الثانية" خط قطر 1000 مم بميناء الإسكندرية أمام الأمن المركزي بالدخيلة.

وطالبت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيجري توفير سيارات مياه للمناطق المتضررة.

واعتذرت شركة مياه الشرب، للمواطنين عن ضعف وانقطاع المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الترحيل.