بفستان قصير.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور: "أيقونة جمال"

كتب : نوران أسامة

04:01 م 18/12/2025
    نسرين طافش بفستان أنيق
    بالأسود نسرين طافش تتألق
    نسرين طافش بفستان قصير
    بفستان قصير نسرين طافش تخطف الأنظار
    نسرين طافش في أحدث ظهور لها (2)
    نسرين طافش عبر إنستجرام
    نسرين طافش تخطف الأنظار

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهور صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة إذ ارتدت خلالها فستان قصير باللونين الأبيض والأسود.

ولاقت الصور تفاعل واسع من محبيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "حياتي"، "كل الحب"، أيقونة جمال"، ملكة"، شو هالجمال"، بتجنني يا عمري" الله يحفظك من كل مكروه".

يُذكر أن نسرين طافش تخوض تجربة التأليف من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل جديد بعنوان «أنا وهو وهم»، الذي يجمعها مع الفنان المصري أحمد صلاح حسني، والمقرر عرضه ضمن منافسات موسم الدراما المقبلة.

