دينا الشربيني تدعم مريضة فشل كلوي بعد عرض مسلسلها "لا ترد ولا تستبدل"

الهضبة وفضل وشيرين الأبرز.. نجوم الفن في ساحات القضاء 2025

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهور صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة إذ ارتدت خلالها فستان قصير باللونين الأبيض والأسود.

ولاقت الصور تفاعل واسع من محبيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "حياتي"، "كل الحب"، أيقونة جمال"، ملكة"، شو هالجمال"، بتجنني يا عمري" الله يحفظك من كل مكروه".

يُذكر أن نسرين طافش تخوض تجربة التأليف من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل جديد بعنوان «أنا وهو وهم»، الذي يجمعها مع الفنان المصري أحمد صلاح حسني، والمقرر عرضه ضمن منافسات موسم الدراما المقبلة.

اقرأ أيضًا:

نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة والدة مدير الإنتاج خالد عيسى

تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة نيفين مندور

من كواليس "لا ترد ولا تستبدل".. أحمد السعدني يروج للمسلسل

"حلقة طرش".. أحمد العوضي ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" الأحد المقبل

رامي عادل إمام يوجه رسالة لكل من عزاه في شقيقة والده