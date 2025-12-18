دينا الشربيني تدعم مريضة فشل كلوي بعد عرض مسلسلها "لا ترد ولا تستبدل"

شهدت ساحات المحاكم عام 2025، قضايا ساخنة عديدة لنجوم الفن، وفي مقدمتهم عمرو دياب، فضل شاكر، سعد لمجرد، وشيرين عبدالوهاب.

وتنوعت القضائية التي طاردت النجوم والنجمات، بين الجنائية، والأسرية، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

عمرو دياب

قدم محاميه أشرف عبد العزيز، طعن أمام محكمة النقض على حكم قضائي، صدر ضد عمرو دياب، بتغريمه 200 جنيه وتعويضه للشاب سعد أسامة في قضية "صفع الشاب المصفوع" الشهيرة.

محمد رمضان

قام بالطعن على الحكم الصادر من محكمة مستأنف الدقي، بتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين، بسبب نشره أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته على "يوتيوب" دون الحصول على التصاريح اللازمة.

سعد لمجرد

خضع المطرب المغربي سعد لمجرد، أمام محكمة جنايات دراجينيان في جنوب فرنسا، اتهام بالتعدي الجنسي على نادلة فرنسية في ملهى ليلي، وتدعى دومينيك لاردان، وذلك خلال تواجده في باريس عام 2016.

فضل شاكر

يخضع المطرب اللبناني فضل شاكر، أمام المحكمة العسكرية في لبنان، 4 إتهامات، وهي الانتماء إلى تنظيم مسلح "مجموعة الشيخ أحمد الأسير"، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

شيرين عبد الوهاب

خسرت المطربة شيرين عبدالوهاب، القضية التي أقامتها ضد المنتج محمد الشاعر، بدعوى تزوير العقد الموقع بينهما عام 2018، وأكدت المحكمة صحة العقد وبراءة شقيقها محمد عبد الوهاب من التزوير.

وحرر محامي المطربة، بلاغات عديدة، منها بلاغ ضد شقيقها بداعي إلزامه بالتعهد بعدم التعرض لها، وأخر ضد المسؤول السابق لحساباتها في مواقع التواصل، متهما إياه السرقة و التربح والحصول على 86 ألف دولار من أرباح الحسابات بدون علمها.

سعد الصغير

قضى المطرب الشعبي سعد الصغير ، عقوبة مدتها 6 أشهر حبس، بعد محاكمته في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي أثناء تفتيش حقائبه بمطار القاهرة الدولي.

حمو بيكا

صدر ضد مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، حكم بالحبس 3 شهور، لاتهامه بحيازة سلاح أبيض.

عصام صاصا

صدر ضد مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية تزوير توكيل، بعد تخفيف الحكم الصادر بالحبس 10 سنوات.

كريم محمود عبد العزيز

تصاعد النزاع القضائي بين المنتج محمد محمود عبد العزيز، والفنان كريم محمود عبدالعزيز، ومن جهة أخرى الإعلامية بوسي شلبي، وخاصة تبادل الطرفين إصدار البيانات، حول صحة عودة الحياة الزوجية بين الفنان الراحل، والإعلامية بوسي شلبي.

جوري بكر

دخلت الفنانة جوري بكر، في نزاع قضائي مع طليقها بشأن حضانة طفلهما، وتمت أحالت الملف رسميًا إلى محكمة الأسرة للفصل في مدى أحقية "جوري" بالاستمرار في الحضانة.

راندا البحيري

صدر ضد الفنانة راندا البحيري، حكم بالحبس لاتهامها بالسب والقذف والتشهير بحق طليقها الإعلامي سعيد جميل، وانتهى النزاع بالتصالح.

رنا سماحة

حصلت الفنانة رنا سماحة، على حكم من محكمة الأسرة يفيد بأحقيتها وطفلها بالعودة إلى منزلهما والإقامة به كمنزل حضانتها.

حسن شاكوش

صدر حكم قضائي ضد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بالحجز على حساباته البنكية، وممتلكاته، لصالح طليقته ريم طارق، وذلك بعد إقامتها دعوى نفقة.

محمد العمروسي

أعلن المحامي كريم أبو اليزيد، عن إقامة دعوى نفقة ضد الفنان محمد العمروسي، وإقامتها طليقته المخرجة والإعلامية ياسمين علي، إثر توقف الفنان عن الإنفاق على أبنائه، بما يشمل مصاريف العلاج والنفقة بأنواعها والمصروفات الدراسية.

أحمد عز

وشهد النزاع القضائي بين الفنانة زينة و الفنان أحمد عز، والذي يدخل عامه ال 11، فصل جديد، وذلك بعد صدور حكم بقبول استئناف "عز "على حكم محكمة أسرة مدينة نصر بإلزامه دفع 80 ألف جنيه كنفقة شهرية لتوأم زينة، وخففت المبلغ إلى 60 ألفاً.

رحمة محسن

تقدم المحامي هيثم محمد بسام، بلاغ إلى النائب العام ضد المطربة رحمة محسن، اتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر مقاطع خادشة للحياء، والاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهمت طاهرة محسن شقيقة المطربة في تصريحات صحفية، طليق رحمة محسن، بالمسئولية عن نشر مقاطع الفيديو، مؤكدة أنه طلب منها ما يقرب من 3 مليون جنيه في محاولة لابتزازها.