تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة نيفين مندور، كانت قد نشرتها قبل وفاتها بيومين عبر فيسبوك، وظهرت خلالها بالحجاب باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI).

ورحلت الفنانة نيفين مندور عن عالمنا مساء أمس الأربعاء، إثر اندلاع حريق داخل منزلها، ما أثار حالة من الحزن بين جمهورها ومحبيها.

واشتهرت نيفين مندور بتجسيد شخصية "فيحاء" في فيلم "اللي بالي بالك" أمام الفنان محمد سعد، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

كما شاركت في بطولة مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" إلى جانب الفنان خالد النبوي.

وكان آخر أعمالها المسلسل الكوميدي «المطعم»، الذي عُرض عام 2006، قبل أن تبتعد بعدها عن الأضواء.

