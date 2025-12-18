مصر والأردن تبحثان زيادة التعاون في البترول والغاز والتعدين

كتب- أحمد الخطيب:

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية، وذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة البترول في القاهرة.

وأكد وزير البترول عمق العلاقات المصرية الأردنية، مشيرًا إلى التطور المستمر في التعاون بقطاع الطاقة، والذي تجسد في نجاح منظومة ربط خطوط الغاز الطبيعي بين البلدين، إلى جانب استخدام سفينة التغييز Energos Force بميناء العقبة، بما أسهم في تأمين إمدادات الغاز للقطاعات المختلفة.

وأشار بدوي إلى الدور الفاعل للشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي بالأردن، وفي مقدمتها شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي، لافتًا إلى تطلع مصر لفتح آفاق أوسع للتعاون في مجال التعدين بما يدعم جذب الاستثمارات وتطوير الموارد الطبيعية.

وفي ختام المباحثات، اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة من الوزارتين لبحث تعزيز التعاون في مجالات البترول الخام والثروة المعدنية، وتطوير المشروعات المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة وخدمة مصالح البلدين.

وحضر اللقاء عدد من قيادات قطاع البترول المصري وممثلي الجهات المعنية من الجانبين.