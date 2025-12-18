إعلان

فيفي عبده توجه رسالة لـ نادية مصطفى بعد زواج ابنتها

كتب : هاني صابر

05:53 م 18/12/2025

نادية مصطفى مع ابنتها وعريسها

وجهت الفنانة فيفي عبده، رسالة لصديقتها المطربة نادية مصطفى بمناسبة احتفالها بزفاف ابنتها همسة.

ونشرت فيفي، صورة من الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " ألف مبروك العروسة القمر همسة أركان وعريسها.. ابنة الفنان أركان فؤاد وحبيبتي الفنانة نادية مصطفى.. ربنا يسعدهم ويهنيهم يا رب".

وكانت المطربة نادية مصطفى احتفلت مع زوجها الفنان أركان فؤاد، بزفاف ابنتهما "همسة" على شاب يدعى أحمد علاء الدين، بحضور المقربين من الأصدقاء ونجوم الفن.

وعقد القران الشيخ خالد الجندي في حفل زفاف أقيم داخل قصر محمد علي بالمنيل، وكان من أبرز الحضور المطرب علي الحجار، المطرب مصطفى قمر، المطرب محمود الليثي المطرب حلمي عبدالباقي، المنتج أحمد أيوب، المطرب السوري سهيل يزبك والفنانة ليلى عز العرب والإعلامية سهير جودة.

فيفي عبده نادية مصطفى إنستجرام فيفي عبده

