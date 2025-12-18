من سداسية نيجيريا إلى رباعية الكاميرون.. سجل تهديفي لمصر في كأس الأمم الأفريقية

كشفت شركة "أديداس" العالمة للأحذية، عن حذاء F50 Elite FG للدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، المصمم لتخليد ذكرى أحد أساطير كرة القدم الحديثة.

وأشارت إلى أن صلاح، يواصل كتابة تاريخه على الساحة العالمية، وتحتفي أديداس بتأثيره من خلال حذاء F50 Elite FG المصمم خصيصاً له، والذي سيحظى باهتمام كبير خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

الحذاء مستوحى من إرث صلاح وتاريخ مصر القديمة العريق، ويستلهم تصميم حذاء F50 صلاح من رمزية الهيروغليفية الخالدة، والتي تظهر بوضوح في تفاصيل دقيقة بلون الرمل محفورة على قاعدة بيضاء نقية.

ويتميز حذاء F50 صلاح بجزء علوي أبيض ناصع، مزين بكتابة وتفاصيل مستوحاة من التراث المصري بلون الرمل، مستوحاة من كثبان الصحراء التي نشأ فيها صلاح، وتمتد ثلاثة خطوط ذهبية على الجانب الخارجي، ويكملها شعار F50 ذهبي أسفلها، بينما يظهر شعار F50 أبيض على مقدمة القدم، ويكتمل الجزء العلوي بلسان أبيض بتفاصيل ذهبية.

