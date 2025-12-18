إعلان

طرح البوستر الرسمي لفيلم "كولونيا" قبل العرض في يناير

كتب : سهيلة أسامة

03:43 م 18/12/2025

فيلم كولونيا

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "كولونيا" عن البوستر الرسمي للعمل، المقرر طرحه في دور العرض بداية من 7 يناير المقبل.

يعد "كولونيا" أول فيلم روائي طويل للمخرج محمد صيام، الذي شارك في كتابة السيناريو مع أحمد عامر.

أبطال فيلم "كولونيا"
يشارك في بطولة العمل كل من أحمد مالك، كامل الباشا، مايان السيد، عابد عناني، دنيا ماهر، وهالة مرزوق، ومدير التصوير عمر أبو دومة، والموسيقى التصويرية ليال وطفة، والمونتاج أحمد حافظ، وتصميم الإنتاج عاصم علي، وتصميم الأزياء نيرة الدهشوري.

فيلم كولونيا محمد صيام أحمد عامر أحمد مالك

