إعلان

استعدادا لموسم السيول.. تحرك عاجل من أوقاف جنوب سيناء لتأمين المساجد

كتب : رضا السيد

05:21 م 18/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جانب من الاجتماع
  • عرض 3 صورة
    وكيل الوزارة يترأس الاجتماع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقدت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا برئاسة فضيلة الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، وبحضور الشيخ علي طاهر، مدير الإدارات، ورؤساء الأقسام، ومديري الإدارات الفرعية، لمتابعة الأداء وتوحيد الرؤى خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الشيخ السيد يوسف على ضرورة الاهتمام بالمساجد ورفع مستوى الانضباط بها، مع تفعيل الأنشطة الدعوية المختلفة، مشيرًا إلى أهمية أن يكون للإمام دور إيجابي وفاعل داخل المجتمع، بما يعزز القيم الدينية والوطنية.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام الكامل بكافة تعليمات الوزارة ومتابعة تنفيذها بدقة، مع التأكيد على أهمية صيانة المساجد، وخاصة ما يتعلق بالمظلات والمصارف "المزاريب"، استعدادًا لموسم السيول، للحفاظ على بيوت الله وسلامة المصلين.

كما أكد على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الإدارية والدعوية والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق رسالة وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، والارتقاء بالعمل الدعوي والإداري على حد سواء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء تأمين المساجد يوسف غيط

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. المغرب 1- 0 الأردن.. نهائي كأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"