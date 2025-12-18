استعدادا لموسم السيول.. تحرك عاجل من أوقاف جنوب سيناء لتأمين المساجد

عقدت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا برئاسة فضيلة الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، وبحضور الشيخ علي طاهر، مدير الإدارات، ورؤساء الأقسام، ومديري الإدارات الفرعية، لمتابعة الأداء وتوحيد الرؤى خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الشيخ السيد يوسف على ضرورة الاهتمام بالمساجد ورفع مستوى الانضباط بها، مع تفعيل الأنشطة الدعوية المختلفة، مشيرًا إلى أهمية أن يكون للإمام دور إيجابي وفاعل داخل المجتمع، بما يعزز القيم الدينية والوطنية.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام الكامل بكافة تعليمات الوزارة ومتابعة تنفيذها بدقة، مع التأكيد على أهمية صيانة المساجد، وخاصة ما يتعلق بالمظلات والمصارف "المزاريب"، استعدادًا لموسم السيول، للحفاظ على بيوت الله وسلامة المصلين.

كما أكد على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الإدارية والدعوية والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق رسالة وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، والارتقاء بالعمل الدعوي والإداري على حد سواء.