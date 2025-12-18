بزيادة 5%.. صادرات مصر إلى السودان وصلت لـ760.2 مليون دولار في 10 أشهر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم اليوم الخميس ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السودان لتصل إلى 760.2 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 723.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 5%.

بينما بلغت حجم الواردات من السودان 225 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 261.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 13.9%.

ويتزامن ذلك مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ـ رئيس مجلس السيادة السوداني.

وقد كشف بيانات الجهاز عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى 985.2 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 984.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 .

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى السودان من يناير حتى أكتوبر 2025

1. منتجات مطاحن ( دقيق ونشا وحبوب ) بقيمة 109.4 مليون دولار.

2. حديد ومصنوعاته بقيمة 96 مليون دولار .

3. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 80.2 مليون دولار.

4. ملابس جاهزة بقيمة 66.5 مليون دولار.

5. شحوم وزيوت نباتة وحيوانية بقيمة 54.3 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من السودان من يناير حتى أكتوبر 2025

1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 112.1 مليون دولار.

2. حبوب وأثمار زيتية بقيمة 51.8 مليون دولار.

3. حيوانات حية بقيمة 36.4 مليون دولار.

4. قطن بقيمة 22 مليون دولار.

الاستثمارات بين البلدين

وقد بلغت قيمة استثمارات السودان في مصر 3.3 مليون دولار خلال العام المالى 2024/ 2025 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024.بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان 1.6 مليون دولار خلال العام المالى 2024 / 2025 مقابل 700 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 .

تحويلات المصريين بالسودان

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السودان 19.7 مليون دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 3.9 مليون دولار خـــلال العام المالى 2023/ 2024، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين بمصر 63 ألف دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 521 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 .

وسجل عدد سكـان مصـــر 108.5 مليون نسمـــة خلال ديسمبر 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان السودان 52.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

بلـغ عـدد المصــريين المتواجدين بالسودان طبقــاً لتقديرات البعثة 250 مصري حتى نهاية عام 2024 .