تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة نيفين مندور

كتب : نوران أسامة

01:16 م 18/12/2025

نيفين مندور

أعلنت عائلة الفنانة الراحلة نيفين مندور، عن موعد ومكان صلاة جنازتها، بعد رحيلها مساء الأربعاء الماضي إثر اندلاع حريق داخل منزلها، ما أثار حالة من الحزن بين جمهورها ومحبيها.

وكتب أحد أفراد عائلتها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "ستقام صلاة الجنازة اليوم، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة في القاهرة بعد استلام الجثمان من مشرحة الإسكندرية".

وكانت نيفين مندور قد اشتهرت بتجسيد شخصية "فيحاء" في فيلم "اللي بالي بالك" أمام الفنان محمد سعد، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

كما شاركت في بطولة مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" إلى جانب الفنان خالد النبوي.

وكان آخر أعمالها المسلسل الكوميدي "المطعم" الذي عُرض عام 2006، قبل أن تبتعد بعدها عن الأضواء.

