مشاجرة بين أنصار مرشحين أمام لجنة انتخابية في الدقهلية وسقوط 4 مصابين

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة نتيجة نشوب مشاجرة أمام إحدى اللجان الانتخابية بقرية طرانيس العرب، التابعة لدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ من مأمور مركز شرطة السنبلاوين من قوة التأمين المكلفة بتأمين سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني للتصويت على انتخابات مجلس النواب بقرية طرانيس العرب، يفيد بوقوع مشاجرة بين أنصار بعض المرشحين ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وتبين إصابة كل من: محمد عبد الوهاب السعيد بسيوني 64 عاما، سلوى إسماعيل عوض أحمد 59 عامًا، مقيمة بطرانيس العرب، بدرية محمود كامل السيد 54 عامًا، هيام محمد عبده سيد أحمد 55 عامًا، جميعهم مصابون بكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من الجسم، ويقيمون بقرية طرانيس العرب.

وجرى نقل المصابين تحت حراسة الشرطة، وتحرير مذكرة بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

تُجرى جولة الإعادة في الدقهلية على 10 دوائر لاختيار 21 نائبًا على المقاعد الفردية، ويبلغ عدد المقار الانتخابية 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، ويصل إجمالي عدد الناخبين المسجلين إلى 4,708,301 ناخب.