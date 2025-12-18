روسيا: إذا استأنفت أمريكا التجارب النووية سنرد بإجراءات مناسبة

قال رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم الخميس، إن نشر أمريكا صواريخ بمدى يزيد على ألف كم بمنطقة آسيا والهادئ وأوروبا يهدد الاستقرار.

وأضاف غيراسيموف، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إن حلفاء كييف الأوروبيون يسيرون على طريق تصعيد الصراع وتدخلهم يخلق مخاطر عالمية.

وأوضح رئيس هيئة الأركان الروسية، أن الغرب الجماعي هو المصدر الرئيسي للتهديدات العسكرية المتزايدة لأمن روسيا.

وأكد غيراسيموف، أنه إذا استأنفت الولايات المتحدة التجارب النووية فإن روسيا سترد بإجراءات مناسبة.

وحذر رئيس هيئة الأركان الروسية، من نمو القدرات العسكرية للناتو على حدود روسيا، مؤكدًا أنه يشكل تحديا طويل الأمد لمصالح موسكو.