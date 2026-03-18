استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أكبر منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في إيران، الواقعة في جنوب غرب البلاد، في هجوم نفذه سلاح الجو الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبموافقتها.

تفاصيل الهجوم على منشآت الغاز الطبيعي

وأكد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي، تنفيذ الهجوم على أكبر منشأة غاز طبيعي إيرانية، مشددا على التنسيق المباشر مع الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بتعرض منشآت الغاز الطبيعي المرتبطة بحقل بارس الجنوبي البحري الضخم لهجوم يوم الأربعاء.

وذكر التلفزيون الإيراني ووكالة أنباء "إرنا"، أن الهجوم استهدف المنشآت في منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر جنوب إيران.

لم تقدم المصادر الرسمية الإيرانية تفاصيل فورية حول حجم الأضرار أو الخسائر البشرية الناجمة عن استهداف هذه البنية التحتية الحيوية للطاقة.

أهمية منشآت الغاز الطبيعي في حقل بارس

وتتشارك إيران حقل بارس الجنوبي البحري في الخليج العربي مع قطر، التي تعرضت لهجمات متكررة إلى جانب دول خليجية عربية أخرى.

يمثل استهداف منشآت الغاز الطبيعي في عسلوية تصعيدا خطيرا يهدد إمدادات الطاقة الإقليمية والدولية، في تطور ميداني يعكس اتساع دائرة الاستهدافات.