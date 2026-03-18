في اتصال هاتفي قصير مع شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرد الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية، بعد مقتل اثنين من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وقال ترامب: "الهجوم لم يكن شيئًا مقارنة بما حدث لهم. إنهم يسقطون، ويخسرون بشكل كبير".

وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس مقتل كبير مسؤولي الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، ورئيس ميليشيا الباسيج السابق الجنرال غلام رضا سليماني.

وفي صباح اليوم، زعمت إسرائيل أن وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب قد تم "القضاء عليه".وردًا على ذلك، أطلقت إيران قنابل عنقودية فوق تل أبيب، ما أسفر عن مقتل شخصين.