أرغم راكباً على النزول.. سقوط "سائق المرج" بعد فيديو الشتائم والسباب

كتب : علاء عمران

01:27 م 18/03/2026 تعديل في 02:56 م

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على سائق ميكروباص اليوم الأربعاء، عقب تداول فيديو يوثق قيامه بتحصيل أجرة أزيد من المقررة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة. ونجحت القوات في تحديد هوية المتهم وضبطه بعد قيامه بإجبار أحد الركاب على مغادرة السيارة والتعدي عليه بالسب، في إطار ملاحقة كافة التجاوزات التي تمس حقوق المواطنين.


وجاء وفق بيان للوزارة، أن أجهزة الأمن رصدت تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الواقعة. وبالفحص والتحري، تبين أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وأنه ارتكب الواقعة بتاريخ 12 مارس الجاري، حيث استغل حاجة الركاب لرفع قيمة الأجرة المحددة قانوناً.

وبمواجهة المتهم أمام رجال المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب خلافات مع أحد الركاب حول قيمة الأجرة. علاوة على ذلك، تبين أن السيارة "سارية التراخيص"، إلا أن مخالفة التعريفة الرسمية استوجبت التدخل السريع لردع مثل هذه الممارسات التي تسبب استياءً كبيراً في الشارع المصري.
ومن جانب آخر، تم التحفظ على السيارة الميكروباص المستخدمة في الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

