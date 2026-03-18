إعلان

إيران تعلن تفاصيل الموجة 62 الصاروخية من عملية "الوعد الصادق 4"

كتب : محمود الطوخي

02:59 م 18/03/2026

الحرس الثوري الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة 62 من العمليات العسكرية التي تستهدف المواقع الاستراتيجية في المنطقة، ضمن عملية "الوعد الصادق 4".

تفاصيل الموجة 62 من عمليات الحرس الثوري

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان، استهداف القواعد الأمريكية بالمنطقة ومراكز الإسناد العسكري التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الموجة 62 من هجماته.

وأوضح أنه استخدم في هذه الموجة صواريخ "قدر" ذات الرؤوس الحربية المتعددة، بالإضافة إلى صواريخ "خيبر شكن" و"عماد" و"حاج قاسم".

وأشار البيان إلى أن الضربات طالت مواقع محددة في مدن عكا وحيفا وتل أبيب وبئر السبع، في تصعيد واضح للعمليات العسكرية.

الموجة 61 تسبق عمليات الحرس الثوري الأخيرة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري أنه نفذ فجر الأربعاء الموجة 61 من عمليات "الوعد الصادق 4" بإطلاق صواريخ "خرمشهر 4" و"قدر" و"عماد" و"خيبرشكن"، مستهدفة أكثر من هدف عسكري وأمني في قلب الأراضي المحتلة.

وقال الحرس الثوري، إن "تل أبيب، مركز الأعمال الشريرة للكيان الصهيوني الوحشي، صبت عليها النيران في الموجة 61 برمز (يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام)، انتقاما لدماء الشهيد الدكتور علي لاريجاني ورفاقه".

وأوضح البيان أن صواريخ "خرمشهر 4" و"قدر" المتعددة الرؤوس انهمرت في هذه العمليات الصاعقة والشديدة بدون أي عائق على أكثر من 100 هدف عسكري وأمني في قلب الأراضي المحتلة، نظرا لانهيار منظومة الدفاع المتعددة الطبقات والمتطورة جدا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين
جنة الصائم

الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين
سمير فرج يكشف متى تتحول "مسافة السكة" لفعل يغير موازين القوى
أخبار مصر

سمير فرج يكشف متى تتحول "مسافة السكة" لفعل يغير موازين القوى

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين