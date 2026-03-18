أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة 62 من العمليات العسكرية التي تستهدف المواقع الاستراتيجية في المنطقة، ضمن عملية "الوعد الصادق 4".

تفاصيل الموجة 62 من عمليات الحرس الثوري

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان، استهداف القواعد الأمريكية بالمنطقة ومراكز الإسناد العسكري التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الموجة 62 من هجماته.

وأوضح أنه استخدم في هذه الموجة صواريخ "قدر" ذات الرؤوس الحربية المتعددة، بالإضافة إلى صواريخ "خيبر شكن" و"عماد" و"حاج قاسم".

وأشار البيان إلى أن الضربات طالت مواقع محددة في مدن عكا وحيفا وتل أبيب وبئر السبع، في تصعيد واضح للعمليات العسكرية.

الموجة 61 تسبق عمليات الحرس الثوري الأخيرة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري أنه نفذ فجر الأربعاء الموجة 61 من عمليات "الوعد الصادق 4" بإطلاق صواريخ "خرمشهر 4" و"قدر" و"عماد" و"خيبرشكن"، مستهدفة أكثر من هدف عسكري وأمني في قلب الأراضي المحتلة.

وقال الحرس الثوري، إن "تل أبيب، مركز الأعمال الشريرة للكيان الصهيوني الوحشي، صبت عليها النيران في الموجة 61 برمز (يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام)، انتقاما لدماء الشهيد الدكتور علي لاريجاني ورفاقه".

وأوضح البيان أن صواريخ "خرمشهر 4" و"قدر" المتعددة الرؤوس انهمرت في هذه العمليات الصاعقة والشديدة بدون أي عائق على أكثر من 100 هدف عسكري وأمني في قلب الأراضي المحتلة، نظرا لانهيار منظومة الدفاع المتعددة الطبقات والمتطورة جدا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.