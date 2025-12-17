كشفت الفنانة الراحلة نيفين مندور، في لقاء سابق، تفاصيل أول لقاء جمعها بالفنان محمد سعد والفنان حسن حسني في فيلم "اللي بالي بالك"، وذلك خلال ظهورها في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز.

وقالت نيفين خلال اللقاء: "أول ما دخلت لقيت كرسين محمد سعد قاعد على كرسي وطارق الأمير على التاني، ولابس ظابط، واتضايقت شوية إن محدش قاملي، فبصيتله وقلتله إنت ضابط بجد؟ ضحك وقال لي لا ده عشان الفيلم".

وتابعت: "بعدها محمد سعد كان لافف وشه، فجأة لف وبصلي من فوق لتحت وقال لي إنتي بقى اللي هتمثلي معانا؟ قلتله لا، أنا قايلة للأستاذ اللي جايبني إني مش موافقة أصلًا".

وأضافت: "السيناريست نادر قالي بابا مش هيوافق، قلتله المشكلة مش في بابا، المشكلة فيا أنا لو اقتنعت أنا هعرف أقنعه".

وأكملت: "قالولي إحنا طالعين نصور مشهد، اتفرجي، وبعدها سعد وشوش الأستاذ حسن حسني معرفش قاله إيه، فبصلي حسن حسني من فوق لتحت مرتين وقال لسعد: متبصلهاش كده دي الليدي بتاعة الفيلم، وأنا اتكسفت ووشي احمر".

وأوضحت: "بعدها مدير الإنتاج قالي الأستاذ سامي العدل عايزك، وقعد يسمعني فترة طويلة ليه مش مقتنعة، وفي الآخر قالي: بقولك إيه بلا مقتنعة بلا مش مقتنعة، بتعرفي تمثلي ولا لأ؟ قلتله آه، بس لازم أخد إذن أهلي، قالي بكرة مستني تليفونك".

يُذكر أن الفنانة نيفين مندور، بطلة فيلم "اللي بالي بالك"، رحلت عن عالمنا منذ ساعات، بعد اندلاع حريق داخل منزلها.

