إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال هذه الفترة:

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت بفستان قصير باللون البنفسجي.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بجيبة قصيرة باللون الأخضر وتيشرت بيج.

إنجي علي

ظهرت إنجي علي بمكياج هادئ، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

كارمن سليمان

تألقت الفنانة كارمن سليمان في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت صور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة إذ ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأحمر.

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير هدي صورًا جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" بإطلالة شتوية أنيقة.

بتول حداد

نشرت الفنانة بتول حداد صورًا جديدة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها

عبير صبري

ظهرت الفنانة عبير صبري بإطلالة شتوية أنيقة ارتدت خلالها فستان قصير باللون البني جاكيت بنفس اللون، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

حمادة هلال

شارك الفنان حمادة هلال جمهوره صورًا جديدة من أحدث ظهور له، وظهر بملابس كاجوال، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام.

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح صورة جديدة لها بالأبيض والأسود عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب جمهورها ومحبيها.

أحمد العوضي

ظهر الفنان أحمد العوضي من كواليس مسلسله الجديد "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".