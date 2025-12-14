رحلت عن عالمنا منذ قليل، السيدة إيمان إمام، شقيقة الفنان الكبير عادل إمام، وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي.

وقال عمر مصطفى متولي عن والدته في لقاء مع الفنان محمد هنيدي: "ماما مرة قفشتني لما زوغت من المدرسة، كان وقتها الموبايلات لسه جديدة، وكنت بلعب كورة في النادي مع أصحابي الساعة 11".

وتابع عمر: "لقيت أمي بتكلمني وتقولي خد أصحابك اللي معاك في النادي وروح ع البيت يا عمر، وهي عندها تون صوت كده عامل زي عادل إمام بالظبط هي أخته الصغيرة".

وأضاف: "قالتلي إنت في النادي مش في المدرسة روح ع البيت حالا، وبعدها روحت علطول وبقيت بعد كده أقولها مش هروح المدرسة أسهل".

وأعلن الفنان خالد سرحان منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، خبر وفاة شقيقة الفنان عادل إمام.