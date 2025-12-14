إعلان

"عندها تون صوت زي عادل إمام".. ماذا قال عمر مصطفى متولي عن والدته؟

كتب : منال الجيوشي

08:28 م 14/12/2025
    مصطفى متولي وعادل امام
    مصطفى متولى وابنائه
    مصطفى متولى واسرته
    الفنان الراحل مصطفى متولى
    حكايات مصطفى متولي (16)
    عمر مصطفى متولى ووالده
    عمر مصطفي متولي

رحلت عن عالمنا منذ قليل، السيدة إيمان إمام، شقيقة الفنان الكبير عادل إمام، وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي.

وقال عمر مصطفى متولي عن والدته في لقاء مع الفنان محمد هنيدي: "ماما مرة قفشتني لما زوغت من المدرسة، كان وقتها الموبايلات لسه جديدة، وكنت بلعب كورة في النادي مع أصحابي الساعة 11".

وتابع عمر: "لقيت أمي بتكلمني وتقولي خد أصحابك اللي معاك في النادي وروح ع البيت يا عمر، وهي عندها تون صوت كده عامل زي عادل إمام بالظبط هي أخته الصغيرة".

وأضاف: "قالتلي إنت في النادي مش في المدرسة روح ع البيت حالا، وبعدها روحت علطول وبقيت بعد كده أقولها مش هروح المدرسة أسهل".

وأعلن الفنان خالد سرحان منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، خبر وفاة شقيقة الفنان عادل إمام.

