رحمة محسن ورضا البحراوي الأكثر مشاركة في حفلات رأس السنة

دخلت المطربة رحمة محسن، والمطرب رضا البحراوي، قوائم الأعلى مشاركة في حفلات رأس السنة، والمقرر إقامتها يوم 31 ديسمبر.

وتحدث متعهد الحفلات محمود عبد الستار، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "يشهد الموسم الحالي، غياب غالبية من يقدمون أغاني المهرجانات الشعبية، في مقابل تزايد الطلب على المطربة رحمة محسن، واحتفظ رضا البحراوي برصيده في تواجد قوي".

وتابع: "وتشارك رحمة مع رضا البحراوي، في ما لايقل عن 5 حفلات، بعضها في فنادق، وأخرى في كافيهات، منها حفل يقوم بإحيائه المطرب التونسي صابر الرباعي، في أحد الفنادق، وآخر مع محمود العسيلي".

يذكر أن المطربة رحمة محسن، تعاقدت على المشاركة في مسلسل "علي كلاي"، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

