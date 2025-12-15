قال المخرج الكبير محمد فاضل إن من يريد أن يتعلم كتابة السيناريو لا بد أن يقرأ القرآن الكريم.

وتابع المخرج محمد فاضل خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2: سورة يوسف في القرآن الكريم على سبيل المثال، هي سيناريو متكامل يجمع بين الحب والغموض والجريمة والعقاب ومطاردة امرأة العزيز لسيدنا يوسف.

واستكمل: "الله عز وجل يعلم جيدًا أن البشر يحبون الحكي، وبالتالي استخدم أساليب كثيرة في القرآن تجعلنا نتعلم منها، وهناك أشياء كثيرة تحدث في السيناريو، وهي مدونة ففي السيناريو يكتفي الكاتب في ذكر الحقيقة في نهاية العمل، ومن رأيي أن الشخص الذي يريد أن يدرس كثيرًا السيناريو يجب أن يرجع للمصحف الشريف ويتدبر في آياته".

مكافأة من الرئيس جمال عبدالناصر

وكشف المخرج محمد فاضل أن الرئيس جمال عبدالناصر منحه مكافأة 100 جنيه، وذلك بعد أول سهرة تلفزيونية أخرجها مدتها ثلاث ساعات عرضت عام 1966

وتابع: "وقتها كان مرتبي 17 جنيه في الشهر، وكان دافعًا كبيرا لي وجعلني أتحمس لاستكمال مسيرتي"