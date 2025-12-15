محمد صبحي يهاجم صناع "الست" ويوجه اللوم لـ منى زكي (فيديو)

كتب- هاني صابر:

هاجم الفنان الكبير محمد صبحي، صناع فيلم "الست" ووجه اللوم والعتاب للنجمة منى زكي بطلة العمل.

وقال محمد صبحي ببرنامج"حضرة المواطن": "أنا كممثل، عندما يعرض عليا فيلم أو مسرحية قد تكون عظيمة وبارعة ولكنها قد تكون مخالفة للحقيقة لا يمكن أعملها، وأنا بلوم على تلميذتي وحبيبتي منى زكي، وأنا أفتخر بها، أن تقع في مثل هذه الوقيعة".

وتابع: "الست أم كلثوم أنا اشتغلت وأنا في إعدادي ببيع التذاكر بتاعتها في شباك التذاكر على حفلاتها، وكنت بشوف إحترام الناس ليها وهم جايين يشتروا التذاكر".

واستكمل: "أم كلثوم طلعوا عليها بخيلة.. ده مفيش أكرم من السيدة أم كلثوم".

وأوضح صبحي: "في مرة قطعت تذكرة بـ 3 جنيه وكنت باخد وقتها جنيه في اليوم، وده عشان أقعد في الصف الأول أسمعها، ولقيت صاحب الحفلة الخيرية جاي بيقولي الست أم كلثوم عايزة الكرسي ده لحد من ضيوف مصر، ورفضت، فراح قالها في غرفتها فقالتله هاتهولي".

وتابع: "دخلت الغرفة بتاعتها ولقيتها التفتت للباب، وقالت (إيه ده.. ده عيل.. يا ابني أنا عندي ضيف مهم ولازم يقعد على الكرسي ده)، فقولتلها ( أنا أهم، عايز أسمعك وأفتخر اني قعدت في الصفوف الأولى عشان أسمعك يا ست الكل)، رجعت قالتلي (هقعدك في مكان أحسن من أول الصف، وبكيت، فخدتني من إيدي وقالتلي هغني وأبقى بصالك بغنيلك أنت، وبعد ما خلصت الحفلة ادتني ظرف فيه 50 جنيه".

وأضاف: "أم كلثوم قامة كبيرة محدش هيقدر يكسرها، ودايما بقول لزملائي الفنانين إذ كنت عامل سيرة ذاتية لفنان أبعد عنها، أنا مش عايز أتفرج على نجيب الريحاني إتجوز ولا إطلق ولا رافق ولا عاش مع مين.. أنا أناقش حياته الفنية ولا أقترب من حياته الأسرية أو العادية بشوف معاناته بفنه عشان يقدم فنه.. ولا يصح أقدم حياة شخصية لفنان لأن هيبقى فيها الكذب أكتر وأكتر".

فيلم "الست" يجسد سيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم، ومن تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، وبطولة عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري.