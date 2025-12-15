المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، انتهاء المحافظة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية لانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، المقررة يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، مع رفع درجة الجاهزية بجميع القطاعات والمرافق الحيوية لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وأكد محافظ المنوفية تجهيز 500 مقر انتخابي تضم لجنة عامة واحدة و541 لجنة فرعية، لاستقبال 2 مليون 973 ألف و483 ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم، مكلفًا الأجهزة التنفيذية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات وتوفير سبل الدعم اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية وظهورها بالشكل الحضاري اللائق.

وأوضح أبو ليمون استمرار المتابعة المركزية المباشرة على مدار الساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية وسرعة التعامل مع أي طوارئ، مؤكدًا وقوف المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين والالتزام الكامل بالحياد دون دعم أي طرف.

وأشار المحافظ إلى أن المنوفية تعد من المحافظات الرائدة في الوعي السياسي، بما يعكس روحًا وطنية لدى أبنائها للمشاركة الإيجابية واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة على مختلف الأصعدة.

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني المستمر للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتوفير الإضاءة والمياه والتهوية، وتجهيز أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وتحسين كفاءة الإنارة بمحيط اللجان، وتمهيد الطرق المؤدية إليها لتسهيل مشاركة المواطنين.

وناشدت محافظة المنوفية المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مع تخصيص أرقام غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لتلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل الفوري معها على الأرقام: 2239804 – 2224899 – 2222035.