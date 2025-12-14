إعلان

"مش فيلم.. دي تجربة".. أسما شريف منير تعلق على فيلم الست

كتبت- سهيلة أسامة:

05:33 م 14/12/2025
نشرت أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، كشفت خلالها عن كواليس غيابها الفترة الماضية.

وعلقت أسما قائلة: "بقالي شوية مش موجودة ومش بنزل ومش فاضية، عشان بنقل بيتي أخيرًا بعد سنين نقل في أكتر من 21 بيت إيجار، هحكيلكم الحكاية كلها بعدين لما أخلص البيت".

وتابعت: "بس أنا سعيدة إني أول ما خرجت روحت تجربة الست، مش فيلم خالص، دي تجربة، حسيت بفخر وحزن وسعادة وانبهار، كأن كل أغنية كانت بتفك حتة جوايا وتلمّها تاني".

وأضافت: "في لحظة واحدة كنت بضحك وبدمّع وبقول لنفسي آه هو ده المعنى اللي بنتعب عشانه".

واختتمت حديثها قائلة: "رجعت كمان بحاجة أهم، إن التجربة دي زقّتني أزوّق لأقصى وأبعد، عشان الستات دول أقوياء بشكل مش طبيعي، خلّتني أعيد حساباتي وأصمّد، النهوض من كسرة محتاج قوة غير عادية، وأم كلثوم كرمز للنهوض ادّتني أمل بجد".

ويعد فيلم "الست" يجسد سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، ومن تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، وبطولة عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري.

أسما شريف منير منى زكي فيلم الست

