كتب- أحمد أبو النجا:

التحاق كلية الشرطة حلم كبير لمئات الطلاب سنويًا، لكن البعض لا يحالفه الحظ عند إعلان النتائج. ولمنحهم فرصة جديدة، تتيح أكاديمية الشرطة تقديم الالتماسات للطلاب غير المقبولين، بدءًا من إعلان النتائج ولمدة أسبوع بمقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، ليتم إعادة فحص الطلبات وفقًا للمعايير الرسمية، ومنح كل طالب فرصة لإثبات استحقاقه للقبول.

خطوات تقديم التظلم:

التأكد من إعلان النتيجة رسميًا، والتأكد من عدم القبول أو عدم وصول رسالة نصية بالنتيجة.

التوجه إلى مقر وزارة الداخلية في القاهرة الجديدة.

تقديم التماس على نتيجة القبول لكل طالب غير مقبول.

انتظار فحص جميع الالتماسات وإعلان النتائج بعد التدقيق.

يُعد تقديم الالتماس فرصة جديدة للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ، لإعادة النظر في موقفهم ومحاولة الانضمام إلى كلية الشرطة، التي تجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي والانضباط العسكري. ويخضع القبول لاختبارات طبية وبدنية ونفسية، إلى جانب التحريات الاجتماعية واختبارات القدرات، لضمان اختيار العناصر الأكثر استعدادًا للعمل الشرطي.

وأوضح اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، أن إجمالي المتقدمين بلغ 48 ألفًا و63 طالبًا من مختلف المؤهلات، حيث كان العدد المستهدف للقبول 2757 طالبًا وطالبة، شملوا حملة الثانوية العامة، ليسانس الحقوق، كليات التربية الرياضية، وبعض المؤهلات الجامعية الأخرى.

وأكد يوسف أن التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي ساعدت في ترتيب الطلاب وفق أعلى الدرجات، مع الحفاظ على الشفافية ودون أي تدخل بشري، لضمان قبول العدد المستهدف بصورة عادلة ودقيقة.