نعت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام التي وافتها المنية مساء أمس الأحد.

وكتبت إسعاد يونس، عبر حسابها على إنستجرام: "ذهبت للقاء ربها حبيبة من حبايب العمر، السيدة إيمان إمام حرم الراحل الحبيب مصطفى متولي ووالدة الفنان عمر متولي وعصام متولي وعادل متولي وشقيقة الأساتذة عادل وعصام إمام والسيدة منى إمام.. نسألكم الفاتحة والدعاء".

ورحلت عن عالمنا أمس الأحد، السيدة إيمان إمام، شقيقة الزعيم عادل إمام، وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، وتشيع جنازتا عقب ظهر اليوم الإثنين من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

يذكر أن السيدة إيمان هي الشقيقة الصغرى للفنان الكبير عادل إمام، وزوجة الفنان الراحل مصطفى متولي، ووالدة الفنان عمر متولي.