كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، المتهمين بنشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 22 ديسمبر الجاري.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد ثبوت قيامهما بنشر مقاطع مرئية جديدة ذات محتوى مُخل، بقصد الإغراء والإساءة للحياء العام، ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية بطريقة تتيح للجمهور الاطلاع عليها، في مخالفة واضحة للمبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها.