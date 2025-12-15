إعلان

في قضية الفيديوهات الخادشة.. قرار قضائي بشأن هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا

كتب : أحمد عادل

12:09 م 15/12/2025

هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- أحمد عادل:
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، المتهمين بنشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 22 ديسمبر الجاري.
وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد ثبوت قيامهما بنشر مقاطع مرئية جديدة ذات محتوى مُخل، بقصد الإغراء والإساءة للحياء العام، ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية بطريقة تتيح للجمهور الاطلاع عليها، في مخالفة واضحة للمبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحكمة الاقتصادية هدير عبد الرازق محمد أوتاكا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء
الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على هذه المناطق