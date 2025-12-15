نعت النجمة يسرا، عبر حسابها الرسمي بموقع X، السيدة إيمان إمام، شقيقة الفنان الكبير عادل إمام.

وكتبت يسرا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي لصديقي وحبيبي الفنان العظيم عادل إمام في وفاة أخته، صديقتنا وحبيبتنا إيمان إمام، تغمدها الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

ورحلت أرملة الفنان مصطفى متولي، وشقيقة الفنان عادل إمام، عن عالمنا، مساء أمس الأحد، بعد صراع مع المرض.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعيها، من بينهم: خالد سرحان، تامر عبدالمنعم، خالد الصاوي، محمد ثروت، إسعاد يونس.