ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 15-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3853 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4954 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5780 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6605 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 46240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66057 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 205437 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 330285 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.05% إلى نحو 4344 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج