إعلان

ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. ومحمد إمام: "يا هدهد يا حلوة"

كتب : معتز عباس

07:15 م 14/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ميرنا جميل على انستجرام
  • عرض 7 صورة
    ميرنا جميل على انستجرام
  • عرض 7 صورة
    ميرنا جميل
  • عرض 7 صورة
    ميرنا جميل في ظهور جديد (2)
  • عرض 7 صورة
    ميرنا جميل
  • عرض 7 صورة
    ميرنا جميل في ظهور جديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" بعد نشرها مجموعة صور جديدة.

وظهرت ميرنا بإطلالة جديدة وجذابة تناسب احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، مرتدية بلوفر وجيب بفاتحة في الساق، والتي تفاعل معها محمد إمام وعلق: "يا هدهد يا حلوة".

ومن جانبه علق هشام شيكو ردًا على محمد إمام: "اهدى لو سمحت انا بغير جدا".

أعمال ميرنا جميل في الدراما

يذكر أن ميرنا جميل تؤدي شخصية هدية في مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

كما جسدت ميرنا جميل شخصية "إيسو" في مسلسل اللعبة، بطولة هشام ماجد وهشام شيكو، ومحمد ثروت، ومحمد أوتاكا، إخراج معتز التوني.

اقرأ أيضا..

ضحك وهزار.. تامر حسني يثير دهشة أسماء جلال في فيديو طريف

بالفيديو| تاليا تامر حسني وكنده كريم عبدالعزيز تخطفن الأنظار والجمهور: "نسخة من آبائهم"

ميرنا جميل محمد إمام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة