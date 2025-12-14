ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. ومحمد إمام: "يا هدهد يا حلوة"

"عندها تون صوت زي عادل إمام".. ماذا قال عمر مصطفى متولي عن والدته؟

خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" بعد نشرها مجموعة صور جديدة.

وظهرت ميرنا بإطلالة جديدة وجذابة تناسب احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، مرتدية بلوفر وجيب بفاتحة في الساق، والتي تفاعل معها محمد إمام وعلق: "يا هدهد يا حلوة".

ومن جانبه علق هشام شيكو ردًا على محمد إمام: "اهدى لو سمحت انا بغير جدا".

أعمال ميرنا جميل في الدراما

يذكر أن ميرنا جميل تؤدي شخصية هدية في مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

كما جسدت ميرنا جميل شخصية "إيسو" في مسلسل اللعبة، بطولة هشام ماجد وهشام شيكو، ومحمد ثروت، ومحمد أوتاكا، إخراج معتز التوني.

