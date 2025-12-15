"كنا بنلم المياه من الفندق".. روقا يكشف كواليس وأسرار من معسكر الزمالك

كشف محمد أشرف «روقا»، لاعب حرس الحدود الحالي، عن تفاصيل عدد من الأزمات التي عاشها خلال فترة تواجده في صفوف نادي الزمالك، ناديه السابق، مؤكدًا معاناته من ظروف صعبة داخل الفريق.

وقال روقا، في تصريحات عبر قناة «MBC مصر»، إن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، كان يتحمل أحيانًا نفقات شراء المياه للاعبين من حسابه الخاص، موضحًا: "كنا نذهب أحيانًا إلى التدريبات ولا نجد مياه، وفي بعض المعسكرات كان يتم جمع زجاجات المياه غير المستخدمة من الفندق، لإعادة الاستعانة بها في المباريات".

وأضاف أن الأمور لم تصل إلى حد تقديم مساعدات مالية للاعبين من جانب جوميز، إلا أنه شدد على أن المدرب عانى كثيرًا داخل الزمالك، متسائلًا عن مدى عدالة رحيله بهذه الطريقة، خاصة بعد قيادته الفريق للتتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

وأوضح روقا أنه كان يتعرض لتأخر كبير في صرف مستحقاته المالية، قائلًا: «كانت تمر عليّ أربعة أو خمسة أشهر دون الحصول على مستحقاتي، ولم أشتكِ لأنني كنت أعلم أنني ألعب في نادٍ كبير».

وتابع لاعب حرس الحدود أنه لم يحصل على فرصته كاملة مع الزمالك، وكان يتمنى الاستمرار داخل صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن والده كان يتواصل مع حسام المندوه عضو مجلس إدارة النادي، والذي كان يرد أحيانًا ويتجاهل أحيانًا أخرى.

واختتم روقا تصريحاته مؤكدًا أنه بعد شهر واحد من رحيله علم بحصول النادي على أموال تم من خلالها سداد مستحقات اللاعبين، مضيفًا: "وقتها قال حسام المندوه لوالدي إن الأولوية للاعبين الحاليين، رغم أنهم جلسوا مع لاعبين سابقين لجدولة مستحقاتهم".