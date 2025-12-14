"عندها تون صوت زي عادل إمام".. ماذا قال عمر مصطفى متولي عن والدته؟

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت ليلى علوي بإطلالة أنيقة أمام البحر، حيث ارتدت جيبة باللون البني مع تيشيرت أبيض.

ولاقى ظهورها تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "تجنن"، "عروسة البحر"، "ست الكل القمر"، و"الجميلة".

يُذكر أن ليلى علوي خطفت الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث ظهرت بعدة إطلالات أنيقة نالت إعجاب الحضور والجمهور.

