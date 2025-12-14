إعلان

"تجنن".. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة أمام البحر

كتبت- سهيلة أسامة:

07:18 م 14/12/2025
    إطلالة ليلى علوي
    ليلى علوي في أحدث ظهور
    ليلى علوي أمام البحر
    ليلى علوي

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت ليلى علوي بإطلالة أنيقة أمام البحر، حيث ارتدت جيبة باللون البني مع تيشيرت أبيض.

ولاقى ظهورها تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "تجنن"، "عروسة البحر"، "ست الكل القمر"، و"الجميلة".

يُذكر أن ليلى علوي خطفت الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث ظهرت بعدة إطلالات أنيقة نالت إعجاب الحضور والجمهور.

