"شخصية وطنية".. خالد جلال ينعى الدكتور محمد صابر عرب

نعى المخرج خالد جلال، الأستاذ الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد

وقال المخرج خالد جلال: رحل عنا أحد الشخصيات الهامة الوطنية والثقافية والأكاديمية، وترك إرثا علميا غنيا من خلال العديد من المؤلفات والدراسات التي أسهمت في إثراء المكتبة العربية.

أبرز المناصب العلمية التي شغلها محمد صابر عرب

ولد الدكتور محمد صابر عرب عام 1948، وعمل أستاذًا لتاريخ العرب الحديث في جامعة الأزهر، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية فرع العلوم الاجتماعية

وشغل الدكتور محمد صابر عرب منصب وزير الثقافة في ثلاث حكومات متعاقبة، وتولى رئاسة دار الكتب والوثائق القومية.