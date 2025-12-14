إعلان

الصور الأولى من عزاء الفنان الراحل سعيد مختار

كتب : معتز عباس

09:22 م 14/12/2025
    اسرة سعيد مختار تستقبل المعزين في مسجد الحامدية الشاذلية (2)
    اسرة سعيد مختار تستقبل المعزين في مسجد الحامدية الشاذلية (1)
    اسرة سعيد مختار تستقبل المعزين في مسجد الحامدية الشاذلية (3)
    الاصدقاء والاسرة يدعون للفقيد بالرحمة وواسع المغفرة (1)
    الاصدقاء والاسرة يدعون للفقيد بالرحمة وواسع المغفرة (3)
    الحزن على وجه أسرة الراحجل سعيد مختار (1)
    الحزن على وجه أسرة الراحجل سعيد مختار (2)
    الحزن على وجه أسرة الراحجل سعيد مختار (3)
    توافد المعزين على عزاء سعيد مختار (1)
    توافد المعزين على عزاء سعيد مختار (2)
    توافد المعزين على عزاء سعيد مختار (3)
    عزاء الراحل سعيد مختار
    عزاء الفنان الراحل سعيد مختار في الحامدية الشاذلية (1)
    عزاء الفنان الراحل سعيد مختار في الحامدية الشاذلية (2)

تصوير / إسلام فاروق:

أقيم مساء اليوم الأحد، الموافق 14 ديسمبر، عزاء الفنان الراحل سعيد مختار، في مسجد الحامدية الشاذلية.

وحرصت أسرة وأصدقاء الراحل سعيد مختار على تلقي العزاء واستقبال المعزين الذين جاءوا لتقديم التعازي والمواساة في رحيل الفقيد.

وكانت أسرة سعيد مختار أقامت عزاء في مسقط رأسه بمدينة طنطا الأربعاء الماضي، وأقامت عزاء ثاني له في الحامدية الشاذلية.

ولقي الفنان سعيد مختار مصرعه بعد طعنه بسلاح أبيض، في مشاجرة، السبت الماضي 6 ديسمبر، حيث لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وكان السيناريست محمد أبو السعد، كشف في تصريح لـ مصراوي، عن وفاة الفنان الراحل سعيد مختار، مقتولا بالطعن خلال مشاجرة.

سعيد مختار عزاء سعيد مختار الحامدية الشاذلية

