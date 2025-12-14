الصور الأولى من عزاء الفنان الراحل سعيد مختار

"عندها تون صوت زي عادل إمام".. ماذا قال عمر مصطفى متولي عن والدته؟

تصوير / إسلام فاروق:

أقيم مساء اليوم الأحد، الموافق 14 ديسمبر، عزاء الفنان الراحل سعيد مختار، في مسجد الحامدية الشاذلية.

وحرصت أسرة وأصدقاء الراحل سعيد مختار على تلقي العزاء واستقبال المعزين الذين جاءوا لتقديم التعازي والمواساة في رحيل الفقيد.

وكانت أسرة سعيد مختار أقامت عزاء في مسقط رأسه بمدينة طنطا الأربعاء الماضي، وأقامت عزاء ثاني له في الحامدية الشاذلية.

ولقي الفنان سعيد مختار مصرعه بعد طعنه بسلاح أبيض، في مشاجرة، السبت الماضي 6 ديسمبر، حيث لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وكان السيناريست محمد أبو السعد، كشف في تصريح لـ مصراوي، عن وفاة الفنان الراحل سعيد مختار، مقتولا بالطعن خلال مشاجرة.

