وزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان العربي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين، السيد محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وذلك في إطار دعم العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء تقدير مصر للدور الذي يضطلع به البرلمان العربي باعتباره منصة جامعة للتعبير عن تطلعات الشعوب العربية، وعنصرا داعما لتعزيز المواقف العربية المشتركة، مشيرا إلى أهمية دور البرلمان العربي في تكريس حضور عربي فاعل ومتوازن على الساحة الدولية.

وشدد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تطوير آليات عمل البرلمان العربي، والارتقاء بأدائه المؤسسي، بما يعزز قدرته على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، ويسهم في توحيد الرؤى البرلمانية العربية إزاء القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية.

كما تناول اللقاء أهمية توسيع دور البرلمان العربي في دعم مسارات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الدول العربية، وتعزيز التواصل بين الشعوب العربية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار في المنطقة.

وأعرب عبد العاطي عن الحرص على استمرار التشاور والتنسيق مع رئاسة البرلمان العربي خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من القناعة بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز المصالح العربية الجماعية.