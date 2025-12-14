إعلان

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة داخل "صندوق" حديدي

كتب : معتز عباس

10:53 م 14/12/2025
خطفت المطربة هيفاء وهبي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا داخل "صندوق" حديدي، من كواليس تصوير فيديو كليب "سوبر مان".

ونشرت هيفاء مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل بفاتحة ساق، وبوت طويل حتى فوق الركبة.

وكتبت هيفاء تعليقًا على الصور: "فيديوكليب “سوبر وومان” غداً على يوتيوب، الساعة ٦ مساءً بتوقيت بيروت".

"هيفاء سوبر ومان بجد"، "هيكون كليب مميز"، "منتظرين الفيديو كليب"، "روعة يا هيفاء"، "سوبر هيفاء".

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

هيفاء وهبي نجوم الفن

