كتبت- منال الجيوشي

نعى المخرج رامي إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عمته إيمان إمام، التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد.

وكتب رامي إمام: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفيت الى رحمة الله عمتي الحبيبة.. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وانهالت تعليقات نجوم الفن على منشور رامي إمام، أبرزهم: صفاء جلال، عمرو عبدالعزيز، خالد جلال، لؤي عمران.

ورحلت السيدة إيمان إمام عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض، وهي أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، ووالدة الفنان عمر متولي.