رامي إمام ينعى عمته ويطلب من جمهوره الدعاء

كتب : منال الجيوشي

11:04 ص 15/12/2025

المخرج رامي إمام

كتبت- منال الجيوشي

نعى المخرج رامي إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عمته إيمان إمام، التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد.

وكتب رامي إمام: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفيت الى رحمة الله عمتي الحبيبة.. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وانهالت تعليقات نجوم الفن على منشور رامي إمام، أبرزهم: صفاء جلال، عمرو عبدالعزيز، خالد جلال، لؤي عمران.

ورحلت السيدة إيمان إمام عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض، وهي أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، ووالدة الفنان عمر متولي.

رامي إمام فيسبوك مصطفى متولي

