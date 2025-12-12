حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور حفل زفاف فريدة ابنة النجم محمد هنيدي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وشهد حفل الزفاف حضور كل من الفنانأحمد السقا والفنان علاء مرسي، الفنانة مي سليم، الفنان أحمد رزق، الفنان محمود عبد المغني، الفنان حسام داغر، الفنان أحمد ادم، المخرج مجدي الهواري، الفنان عماد زيادة، المنتج جمال العدل، الفنان محمد ثروت، وحرصوا على تهنئة هنيدي والتقطوا معه العديد من الصور التذكارية.

ظهر هنيدي متأثرا بدخول ابنته فريدة عش الزوجية، ورقصا سويا على أنغام أغنية "بنت أبويا" وسط دموع وتأثر فريدة.

كما بدى هنيدي متأثرا وهو يسلم ابنته فريدة لزوجها. وجمعهما لقطة رومانسية إذ قام باحتضانها.

