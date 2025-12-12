إعلان

السقا وأحمد أدم وعلاء مرسي.. 10 صور لنجوم الفن في حفل زفاف فريدة محمد هنيدي

كتب : مروان الطيب

11:07 م 12/12/2025
    أحمد رزق والمنتج جمال العدل
    السقا مع محمد هنيدي
    محمد هنيدي وسط كوكبة من نجوم الفن
    محمد هنيدي يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن
    نجوم الفن في حفل زفاف فريدة محمد هنيدي
    هنيدي مع نجوم الفن من حفل زفاف ابنته
    هنيدي وسط كوكبة من نجوم الفن بحفل زفاف ابنته فريدة
    هنيدي يحتفل بزفاف ابنته فريدة وسط نجوم الفن
    محمد هنيدي من كواليس حفل زفاف ابنته فريدة
    محمد هنيدي مع الفنان عماد زيادة

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور حفل زفاف فريدة ابنة النجم محمد هنيدي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وشهد حفل الزفاف حضور كل من الفنانأحمد السقا والفنان علاء مرسي، الفنانة مي سليم، الفنان أحمد رزق، الفنان محمود عبد المغني، الفنان حسام داغر، الفنان أحمد ادم، المخرج مجدي الهواري، الفنان عماد زيادة، المنتج جمال العدل، الفنان محمد ثروت، وحرصوا على تهنئة هنيدي والتقطوا معه العديد من الصور التذكارية.

ظهر هنيدي متأثرا بدخول ابنته فريدة عش الزوجية، ورقصا سويا على أنغام أغنية "بنت أبويا" وسط دموع وتأثر فريدة.

كما بدى هنيدي متأثرا وهو يسلم ابنته فريدة لزوجها. وجمعهما لقطة رومانسية إذ قام باحتضانها.

