20 صورة لـ عبلة كامل.. من الشباب إلى النجومية

طمآن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية محبي وجمهور الفنانة الكبيرة عبلة كامل على حالتها الصحية، بعد تداول أنباء مؤخرا عن تدهور حالتها الصحية وسط قلق وتساؤلات الجمهور.

وقال زكي في بيان صحفي، إن الفنانة عبلة كامل في حالة صحية جيدة، وتعيش حياتها بكل هدوء داخل منزلها".

وأضاف، أن قرار ابتعادها عن الفن قرار شخصي ملوش علاقة بمرضها، موضحا أن قرار العلاج على نفقة الدولة يشمل جميع الفنانين الكبار من بينهم الفنانة عبلة كامل.

بدايات عبلة كامل

الفنانة الكبيرة عبلة كامل من أشهر نجمات الدراما التلفزيونية وقدمت العديد من الأعمال المميزة، التي تعاونت خلالها مع نخبة من النجوم وصناع الدراما على مدار مسيرة فنية حافلة، نجحت خلالها في ترسيخ قاعدة جماهيرية كبيرة.

كانت بداية عبلة كامل الفنية من خلال بوابة المخرج الراحل يوسف شاهين بعدما تعاونت معه بفيلم "وداعا بونابارت" عام 1985 لتنجح في لفت الأنظار لموهبتها، لتشارك بعدها ببطولة فيلم "الطوفان" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، وكان بمثابة انطلاقتها الحقيقية في السينما.

قدمت عبلة كامل العديد من الأدوار الميزة طوال مسيرتها أبرزها بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بطولة النجم الراحل نور الشريف وأكدت من خلالها كونها موهبة إستثنائية في تاريخ الدراما التلفزيونية، ويعد من أشهر أدوارها.

آخر أعمال الفنانة عبلة كامل

كانت آخر مشاركات الفنانة الكبيرة عبلة كامل في الدراما التلفزيونية بالجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" عام 2018.

تدور أحداث الجزء الأخير من المسلسل حول ازدياد النيران بين نصرة، والعمدة هارون خاصة بعد دخول نصرة السجن مرة ثانية، بعد اتهامات ظالمة من قبل هارون، حيث تشهد صراعات قوية بين الاثنين.

وشارك ببطولة المسلسل كل من رياض الخولي، أحمد سلامة، رانيا فريد شوقي، تأليف مجدي صابر، إخراج مصطفى الشال.

