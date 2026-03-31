نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقطعًا أرشيفيًا لمقابلة أجريت عام 1987 مع باربرا والترز، تحدث فيها عن رغبته في أن تستولي الولايات المتحدة على النفط الإيراني، مما يدل على ثباته في هذا الشأن على مدى ما يقرب من 40 عامًا، بحسب إن بي سي نيوز.

قال "ترامب"، في مقطع فيديو يعود تاريخه إلى 39 عامًا: "في المرة القادمة التي تهاجم فيها إيران هذا البلد، ادخلوا واستولوا على إحدى منشآتها النفطية الكبيرة، وأعني استولوا عليها واحتفظوا بها، واستعيدوا خسائركم لأن هذا البلد قد خسر الكثير بسبب إيران".

تحدى "والترز"، "ترامب" في المقطع، وسأله عما إذا كان سيشن حربًا من أجل الاستيلاء على نفط إيران.

وأجاب: "إذا دخلت، فستخوضين حربًا يا باربرا، وستخوضين حرباً بسبب ضعفك".

يأتي هذا بعد أن صرح ترامب لصحيفة فايننشال تايمز، أن "خياره المفضل هو الاستيلاء على النفط في نهاية هذا الأسبوع، قائلًا: "بصراحة، الشيء المفضل لدي هو الاستيلاء على النفط في إيران، لكن بعض الأغبياء في الولايات المتحدة يقولون: لماذا تفعل ذلك؟ لكنهم أغبياء".