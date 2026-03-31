أكثر من 3 دولارات.. أسعار النفط ترتفع عقب استهداف ناقلة نفط كويتية

كتب : مصراوي

02:18 ص 31/03/2026

أسعار النفط

وكالات

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ارتفاعا بأكثر من 3 دولارات بعد إعلان الكويت استهداف إحدى ناقلات النفط التابعة لها.

وتجاوز الخام الأمريكي حاجز 106 دولارات للبرميل عقب إعلان مؤسسة البترول الكويتية فجر الثلاثاء، تعرض إحدى ناقلاتها النفطية لاستهداف مباشر ناجم عن "عدوان إيراني"، أثناء وجودها في ميناء دبي في الإمارات ما أسفر عن اندلاع حريق على متنها.

جاء في بيان للمؤسسة: "ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة السالمي تعرضت لإستهداف مباشر من العدوان الإيراني الآثم أثناء تواجدها في منطقة المخطاف بميناء دبي في الإمارات".

وكانت الناقلة ممتلئة تمامًا في وقت وقوع الحادث، وفقا لروسيا اليوم.

وتسبب الهجوم في أضرار هيكلية للسفينة وأشعل حريقًا على متنها، مع احتمال تسرب النفط في المياه المحيطة.

