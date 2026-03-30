أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"

كتب : معتز عباس

11:04 م 30/03/2026
    درة
    اطلالة درة بالاسود
    درة باطلالة باللون الاسود
    درة بجاكت اسود
    درة بفستان اسود
    درة تلتقط سيلفي
    درة
    درة
    درة في أحدث ظهور

شاركت درة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة، التي لفتت بها الأنظار بإطلالات أنيقة عكست ذوقها المميز في اختيار الأزياء، وتفاعل معها المتابعون بشكل واسع.

وكشفت درة في عدد من الإطلالات عن حبها للون الأسود، إذا نشرت صورًا مميزة لها في أكثر من مكان، منها صورة مرتدية فستان أسود طويل بتصميم راقٍ ومجسم، أبرز رشاقتها.

أبرز إطلالات درة بالأسود

وفي إطلالة أخرى، اختارت لوك كاجوال أنيق، حيث ارتدت جاكيت جلد باللون الأسود مع جيبة طويلة وحذاء بسيط.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها، حيث أشاد المتابعون بأناقتها وتنوع اختياراتها، وجاءت تعليقاتهم، كالتالي: "ملكة الأسود"، "طول عمرك أنيقة"، "جميلة أوي"، "حلاوتك وجمالك".

وشاركت درة في موسم دراما رمضان 2026، بسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي، درة،، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، وصفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

كما شاركت درة في مهرجان روتردام للفيلم العربي، بفيلمها وين صرنا ضمن مسابقة الفيلم الوثائقي، بصفتها مخرجة ومنتجة للفيلم.

فيلم "وين صرنا" يتناول قصة نادين، امرأة شابة فلسطينية من غزة، التي جاءت إلى مصر بعد ثلاثة شهور من الحرب، حاملة ابنتيها الرضيعتين إيلاف وسلاف، التي أنجبتهما قبل الحرب بشهور بعد عناء خمس سنوات، أتت هي وأمها وأبيها وأخواتها السبعة، تاركة زوجها عبود في خيام النازحين، الذي لن يأتي إليها إلا بعد شهرين.

درة إطلالة درة

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
حسابات "العمل عن بعد".. هل الأربعة أيام فارقة في الميزانية الشهرية؟
حسابات "العمل عن بعد".. هل الأربعة أيام فارقة في الميزانية الشهرية؟
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي

