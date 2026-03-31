أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"

أول تعليق من بسمة على مشاركتها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الصور الأولى من التحقيق مع أحمد عبدالله محمود في المهن التمثيلية بسبب تصريحاته

يشارك نجوم ونجمات الفن جمهورهم لحظات مميزة، من نشاطاتهم اليومية سواء المتعلقة بالعمل أو حياتهم الشخصية، وذلك يوميا عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وننشر في السطور التالية أبرز لقطاتهم على مدار يوم الاثنين 30 مارس.

بسمة

نشرت الفنانة بسمة صورا لها من حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على موقع إنستجرام، معبرة عن سعادتها بالاشتراك في المهرجان كعضو لجنة تحكيم، وكتبت "من قلب معبد الأقصر، فخورة لاختياري عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة".

درة

نشرت الفنانة درة عبر موقع إنستجرام، صورا لفتت بها الأنظار بإطلالات أنيقة عكست ذوقها في اختيار الأزياء، وسيطر اللون الأسود على الكثير من اختياراتها.

ريهام عبدالغفور

نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عبر إنستجرام، صورًا من حفل افتتاح دورته الخامسة عشر، لنجوم ونجمات الفن، بينهم الفنانة ريهام عبدالغفور والتي تم تكريمها بالحفل.

نور قدري

نشرت الفنانة نور قدري عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، صورتين لها بتقنية الأبيض والأسود، وعلقت "أحيانًا بعد مشوار طويل مليان تعب ومحاولات، بتكتشف إنك محتاج بداية جديدة، مش علشان تبدأ من الصفر، لكن علشان تعرف نفسك بجد".

يارا السكري

بإطلالة شتوية، نشرت الفنانة يارا السكري صورًا جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، واكتفت بوضع رمز القلب في تعليقها.

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير صورًا جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهرت خلالها بالحجاب وإطلالة شتوية أنيقة.

اقرأ أيضا



"يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته".. حلا شيحة تنشر رسالة غامضة على "انستجرام"



طرح الإعلان التشويقي لـ فيلم ابن مين فيهم؟ بطولة ليلى علوي



