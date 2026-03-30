شاركت الفنانة بسمة، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا جديدة لها من حفل افتتاح الدورة الخامسة عشر من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أمس الأحد الموافق 29 مارس الجاري.

بسمة تعلق على مشاركتها كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الأقصر

وعلقت بسمة معبرة عن سعادتها بالاشتراك في المهرجان كعضو لجنة تحكيم، وكتبت "من قلب معبد الأقصر، فخورة لاختياري عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية".

كان حفل الافتتاح شهد أمس تكريم الفنانة ريهام عبدالغفور، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: يسرا، محمود حميدة، خالد الصاوي، المخرج خالد يوسف، سلوى محمد علي.

بسمة تشارك في مسلسل النص التاني

جدير بالذكر أن بسمة شاركت في السباق الرمضاني لعام 2026، ببطولة مسلسل النص التاني الذي تم عرض الجزء الأول منه بعنوان النص في رمضان 2025، بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، ميشيل ميلاد، دنيا سامي، الطفل عبدالله كمال، أحمد رضوان، محمد ناصر، عبدالرحمن محمد، إخراج حسام علي، تأليف وجيه صبري، شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ودارت أحداثه في حقبة زمنية غير معاصرة وقت الاحتلال الإنجليزي لـ مصر.

