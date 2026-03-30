يوافق الأول من أبريل من كل عام يوما مليئا بالمقالب والطرائف، حيث يتبادل الناس المزاح فيما يُعرف عالميا بـ"كذبة أبريل"، لكن هل تعلم ما أصل وحكاية هذا التقليد العالمي؟

متى بدأ يوم كذبة أبريل؟

وفقا لموقع "historyguild"، تتعدد الروايات التاريخية حول نشأة هذا اليوم، لكن أغلبها يعود إلى أوروبا، وتحديدا إلى فرنسا في القرن السادس عشر، وتعود بداية الحكاية ارتبطت بإصلاح التقويم، عندما تم اعتماد التقويم الغريغوري بدلا من اليولياني، ما أدى إلى نقل بداية العام من الأول من أبريل إلى الأول من يناير.

لكن لم يتمكن جميع الناس من فهم التغيير في موعد بداية السنة بسهولة، بعضهم استمر في الاحتفال بها خلال شهر أبريل كما اعتادوا سابقا، هذا الأمر جعلهم عرضة لسخرية الآخرين، الذين أطلقوا عليهم اسم "سمكة أبريل"، ومع مرور الوقت، تحولت هذه السخرية إلى تقليد مرح، حيث بدأ الناس ينفذون مقالب وخدع بسيطة بهؤلاء، مثل لصق أسماك ورقية على ظهورهم دون أن يلاحظوا، في إشارة إلى سهولة خداعهم.

هل هناك جذور أقدم لهذا التقليد؟

يرى بعض المؤرخين أن جذور"كذبة أبريل" تعود إلى احتفالات أقدم، مثل مهرجان "هيلاريا" في روما القديمة، والذي كان يُقام في نهاية مارس، ويتضمن التنكر والسخرية من الآخرين.

كما يربط آخرون هذا اليوم بفترة الاعتدال الربيعي، حيث تتسم الطبيعة بتقلبات مفاجئة، وكأنها "تخدع" الناس بتغيرات الطقس غير المتوقعة، وهو ما يكون ألهم فكرة المقالب والخدع.

كيف أصبح يوم كذبة أبريل ظاهرة عالمية؟

بدأ انتشار هذا التقليد بشكل أوسع في بريطانيا خلال القرن الثامن عشر، خاصة بعد اعتماد التقويم الجريجوري، ومع توسع النفوذ البريطاني عالميا، انتقلت العادة إلى مناطق مختلفة من العالم.

وفي القرن العشرين، أدت وسائل الإعلام دورا كبيرا في ترسيخ هذا اليوم، حيث بدأت المؤسسات والشركات في ابتكار مقالب دعائية تجذب انتباه الجمهور، ما ساهم في زيادة شعبيته وتحويله إلى حدث عالمي ينتظره الملايين.

كيف يُحتفل بكذبة أبريل حول العالم؟

رغم أن الاحتفال يرتبط بالدول الأوروبية والناطقة بالإنجليزية، فإن ثقافات أخرى تمتلك تقاليد مشابهة، في إيران، يُحتفل بيوم "كذبة الثالث عشر" مع بداية الربيع، حيث يتبادل الناس المزاح ويخرجون للتنزه.

ما أشهر مقالب كذبة أبريل عبر التاريخ؟

شهد هذا اليوم عبر القرون العديد من المقالب التي بقيت عالقة في الذاكرة، من بينها:

أسود الغسيل في لندن (1698):

تم خداع عدد كبير من سكان لندن بدعوتهم لمشاهدة "غسل الأسود" في برج لندن، ليكتشفوا لاحقًا أنهم ضحية خدعة جماعية.

بركان ألاسكا (1974):

أثار دخان متصاعد من بركان خامد حالة من الذعر، قبل أن يتبين أن الأمر مجرد إطارات مشتعلة وضعها أحد السكان كخدعة، مع كتابة "كذبة أبريل" داخل الفوهة.

خدعة وفاة جون بارتريدج (1708):

ابتكر الكاتب الساخر جوناثان سويفت مقلبا معقدا حين تنبأ بوفاة منجم معروف، ثم نشر نعيا له، ما دفع الأخير لمحاولة إثبات أنه لا يزال على قيد الحياة.

لماذا يستمر هذا التقليد حتى اليوم؟

ما زال يوم كذبة أبريل مستمرا لأنه يضيف جوا من المرح والضحك إلى حياة الناس، فهو فرصة لكسر الروتين اليومي وتجربة لحظات خفيفة مليئة بالمزاح، ورغم تطور أساليب المقالب مع الوقت، يبقى الهدف كما هو إسعاد الآخرين ولو بخدعة بسيطة.

